Luciano Potter

Luciano Potter

Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Atualmente apresenta o programa "Potter Entrevista", que vai ao ar todos os sábados na Rádio Gaúcha. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter.

Potter Entrevista
Opinião

"A vida te dá muita oportunidade o tempo inteiro de virar tudo ao contrário", diz Marcus Rossi sobre inovação e reinvenção

Fundador da Gramado Summit fala sobre empreendedorismo, inteligência artificial e a necessidade de recolocar o ser humano no centro das transformações

Luciano Potter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS