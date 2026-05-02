"A vida te dá muita oportunidade o tempo inteiro de virar tudo ao contrário", diz Marcus Rossi sobre inovação e reinvenção

Marcus Rossi, fundador e CEO da Gramado Summit, é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Na conversa com Luciano Potter, o empreendedor fala sobre a trajetória do evento, hoje consolidado como um dos principais encontros de inovação do país, e reflete sobre os desafios de crescer em um ambiente marcado por pressão, adaptação e reinvenção constante.

Ao longo da entrevista, Rossi compartilha episódios de bastidores da Gramado Summit, comenta o contato com palestrantes e celebridades e explica como a feira de negócios se tornou um dos motores centrais do evento. Ele também relembra a origem do projeto, ainda em 2017, quando a proposta era criar um espaço para aproximar startups, investidores e ideias que ainda pareciam improváveis.

— A vida te dá muita oportunidade o tempo inteiro de virar tudo ao contrário, e muitas dessas viradas acontecem quando tu te permite fazer coisas que até então não estariam no teu calendário — afirma.

Na conversa, o empresário sustenta que a inovação precisa ser pensada para além da tecnologia e diz que o momento atual exige uma discussão mais profunda sobre o papel das pessoas diante do avanço da inteligência artificial. Para ele, a transformação só faz sentido quando consegue dialogar com a vida real e ampliar possibilidades para quem está fora da bolha.

— Independentemente da situação, da tecnologia ou do meio, a gente faz coisas incríveis, e o ser humano tem que ser valorizado o tempo inteiro — diz.

Marcus Rossi no Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

Rossi também defende que a próxima etapa dessa mudança passa por uma linguagem menos técnica ao tratar do impacto das novas ferramentas e pela criação de espaços capazes de tensionar certezas e abrir novas perspectivas. É nesse espírito que ele define a proposta da edição de 2026 da Gramado Summit.