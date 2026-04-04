"Vocês vão ver uma banda que realmente está no auge da felicidade", diz Rafael Malenotti sobre show de 35 anos do Acústicos & Valvulados

O cantor Rafael Malenotti, vocalista do Acústicos Valvulados, é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Às vésperas do show de 35 anos da banda no Araújo Viana, o músico revisita a trajetória do grupo desde os primeiros ensaios, no início dos anos 1990, e celebra o momento atual do Acústicos & Valvulados.

Na conversa, Malenotti recorda a fase inicial da banda, quando o repertório ainda era em inglês, e aponta a participação em um especial da MTV como uma virada de chave na carreira. O episódio também passa pela recusa a uma proposta da Sony, pela transição para composições em português e pela forma como o grupo atravessou décadas sem romper sua base afetiva.

— É muito bom celebrar 35 anos olhando para trás e vendo que é um grupo de amigos que está junto esse tempo todo e de forma saudável — afirma.

Ao longo da entrevista, Malenotti também fala sobre o show comemorativo e resume o sentimento em torno da apresentação:

— Vocês vão ver uma banda que realmente está no auge da felicidade mesmo — diz.

Rafael Malenotti é o entrevistado do Potter Entrevista desta semana. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

O músico ainda compartilha uma história recente envolvendo Armandinho, com quem começou a desenvolver uma canção inédita a partir da ideia de que “o amor é tudo”, além de comentar a vontade de seguir com projetos paralelos sem deixar de celebrar a história do Acústicos & Valvulados.