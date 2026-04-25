"O Grêmio me levou à terapia", diz Queki

A jornalista Queki Rodrigues, conhecida por sua atuação como a voz da torcida gremista na Rádio Gaúcha, é a convidada desta semana do Potter Entrevista. Queki consolidou seu espaço no jornalismo esportivo gaúcho, passando por veículos como a Band antes de chegar ao Grupo RBS.

Na entrevista, ela falou sobre a complexa relação entre a paixão clubista, o trabalho profissional e o impacto disso na saúde mental. Abordou os desafios enfrentados pelas mulheres no jornalismo esportivo, relatando episódios de machismo e a pesada onda de ataques de haters que recebe nas redes sociais, o que a levou a buscar auxílio profissional.

— O Grêmio me levou à terapia. Eu comecei a minha terapia em 2021, quando o Grêmio estava naquela campanha inacreditável. O Grêmio ficou todo o campeonato querendo cair, não colocou o nariz pra fora da zona de rebaixamento — lembra a jornalista.

— Naquele ano ano, tinham lançado o projeto A Voz da Torcida, que eu faço parte até hoje. Aí tu junta um projeto que se chama A Voz da Torcida, com o meu rostinho lá, e o Grêmio caindo. Bom, tu tem um pouco de noção do quanto de mensagens ruins eu recebi nesse ano.

Queki Rodrigues é a entrevistada desta semana. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação