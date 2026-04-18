"O brasileiro não tem ideia de quem é o Guga", diz o tenista Fernando Meligeni

Um dos maiores nomes do tênis no Brasil, Fernando Meligeni é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Atualmente como comentarista, "Fininho", como é conhecido, utiliza sua trajetória de garra e carisma para analisar o atual cenário do tênis e a postura dos atletas brasileiros.

Meligeni critica a cultura do cancelamento e a falta de paciência com os novos talentos, e defende uma visão menos destrutiva no esporte. Ele observa a importância de respeitar os ídolos nacionais, com Gustavo Kuerten, o maior tenista brasileiro.

— O Guga é uma lenda. O brasileiro não tem ideia de quem é o Guga. A gente não conseguiu tratar ele como deveria ser tratado, porque a gente tem um péssimo hábito no Brasil de que você tem que fazer o que as pessoas querem que você faça — diz Meligeni.

Fernando Meligeni é o entrevistado do programa desta semana. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

O papo ainda abordou a evolução técnica do circuito, o comportamento emocional dos jogadores – como o ato de quebrar raquetes – e a relação com a nova geração de tenistas. Meligeni relembrou bastidores de sua carreira e enfatizou que sua motivação sempre foi o prazer de jogar e não apenas a obrigação da vitória.