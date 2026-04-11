"Eu vivo hoje o momento mais mágico da minha vida", diz Neto Fagundes sobre legado musical da família

O cantor Neto Fagundes é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Na conversa com Luciano Potter, o artista revisita a infância cercada de música, relembra os primeiros acordes no violão e fala da convivência com o pai, Bagre Fagundes, e com nomes centrais da cultura regional gaúcha.

Ao longo da entrevista, Neto compartilha histórias sobre a formação musical dentro de casa, a relação com o irmão Ernesto e a força simbólica de canções como Canto Alegretense, Origens e Guri. O músico também recorda episódios vividos em festivais e bastidores que ajudam a explicar como a tradição, o humor e a oralidade se misturaram na construção da identidade artística da família Fagundes.

Em um dos momentos mais emocionados da conversa, ele resume o significado dessa trajetória:

— Eu vivo hoje o momento mais mágico da minha vida, cara. De ver a minha família estabelecida e poder conviver com o pai e com a mãe — afirma.

Neto Fagundes é o entrevistado do programa desta semana. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

Neto ainda fala sobre o privilégio de dividir o palco com Bagre Fagundes e de ver novas gerações cantando obras que atravessaram o tempo. Para ele, a permanência desse repertório ajuda a explicar por que certas canções seguem ecoando muito além do momento em que foram criadas.

— A música sempre foi uma coisa mágica na nossa família — destaca.