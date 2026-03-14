"Se você gosta no momento bom, tem que gostar no ruim", diz Braithwaite, atacante do Grêmio, sobre fanatismo da torcida

O atacante do Grêmio Martin Braithwaite é o convidado desta semana no Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Com passagens por Barcelona e pela seleção de seu país, o dinamarquês surpreendeu o cenário esportivo ao escolher Porto Alegre como seu novo lar.

Na conversa, o jogador destacou a necessidade de adaptar-se à cultura dos torcedores do futebol no Brasil. Uma paixão tão forte, que se assemelha à religião, exige preparação dos atletas para aceitar tanto os elogios quanto as vaias com a mesma consciência de sua própria capacidade.

— Tem que amar. Se você gosta no momento bom, tem que gostar no momento ruim. Tem que aceitar os dois. Se você está consciente quando as pessoas falam que você é o melhor, tem que aceitar quando as pessoas falam que você é ruim — afirmou o atacante sobre os altos e baixos na relação com as torcidas do futebol brasileiro.

Martin Braithwaite é o entrevistado do Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

Braithwaite compartilhou detalhes de sua carreira e vida pessoal, das muitas línguas que já aprendeu até o gosto pelo pagode. Ao longo da entrevista, ele também revelou que sua decisão de vir para o Grêmio não é apenas um desafio profissional, mas uma escolha de vida.