"O que sobreviver na memória é o que merece ser contado", diz José Falero no Potter Entrevista

O escritor José Falero é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha, gravado especialmente no Auditório Araújo Viana. Autor de diversas obras, Falero alcançou projeção nacional com o romance Os Supridores, livro vencedor de prêmios literários que mergulha no universo de trabalhadores subalternizados.

Durante a conversa, o autor discutiu a importância de contar histórias a partir de perspectivas periféricas, combatendo uma tradição editorial historicamente excludente que prioriza narrativas de classe média. Falero detalhou que se considera um "escritor em tempo integral" e revelou confiar na própria memória para filtrar o que é relevante em suas ficções e crônicas, permitindo que o esquecimento abra espaço para a invenção literária.

— Eu tenho... É quase uma superstição. Eu penso que o que sobreviver na memória é o que merece ser contado, tá ligado? Se sumiu, não é possível que aquilo era importante. Não é possível, tu não esquece uma coisa que é importante pra ti — conta.

José Falero é o entrevistado do Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

O escritor também refletiu sobre o conceito de "trânsfuga de classe", descrevendo o desconforto e o sentimento de "limbo" que surgem ao circular por espaços de elite enquanto mantém suas raízes na periferia.

— A gente tem uma literatura no Brasil, historicamente, excludente. Tem uma série de histórias que não são tradicionalmente contadas, justamente por causa dos tipos de pessoas que não era permitido que entrassem no meio editorial — afirma.

Ele explicou que esse processo de ascensão social gera um estranhamento, pois já não se sente totalmente pertencente ao lugar de onde veio, mas também não se identifica plenamente com os novos contextos acadêmicos e literários onde convive atualmente. Para Falero, esse "profundo desconforto" é algo difícil de lidar e relata que deve dominar suas futuras produções.