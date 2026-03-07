"Não vou em busca de recorde nenhum; vou para me divertir", diz Fabiano Wainberg sobre surfe de ondas grandes

O surfista Fabiano Wainberg é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Natural de Porto Alegre, ele trocou as ondas do litoral gaúcho pelos paredões de água que podem ultrapassar 20 metros de altura em Portugal.

Na conversa, Fabiano falou sobre a preparação técnica e psicológica necessária para enfrentar o perigo real de morte. Ele destacou que sua meta nunca foi a busca desenfreada por recordes ou prêmios, mas sim a realização pessoal e o prazer de estar em um ambiente que considera sua segunda casa.

— O surfe de ondas grandes é a minha vida. Sempre vou pra lá e penso comigo, é a minha verdade, eu não vou pra competir com ninguém não vou em busca de recorde nenhum; eu vou pra me divertir, pra aproveitar o lugar que eu gosto de estar — afirmou o surfista ao descrever sua relação com Nazaré.

Fabiano Wainberg é o entrevistado do Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @oclube / Divulgação

Pronto para sua sexta temporada na Europa, Fabiano também relembrou o início de sua trajetória e como a evolução no esporte foi gradual, passando do hobby à dedicação quase exclusiva. Ele abordou a importância da segurança, o papel da equipe de resgate e a conexão espiritual que sente ao enfrentar as ondas.

Confira a entrevista na íntegra