"O dinheiro não compensa", diz Rafael Sobis sobre nova fase da vida e relação com futebol

O ex-jogador Rafael Sobis é o convidado desta semana do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha. Nascido em Erechim, bicampeão da Libertadores e com passagens marcantes por grandes clubes brasileiros e do exterior, Sobis agora desbrava o mundo da comunicação como comentarista esportivo.

Durante a conversa, ele compartilha a filosofia que adota para analisar o futebol, fugindo de clichês táticos para focar em uma linguagem que alcance o "povão". O ex-atleta defende a necessidade de maior profundidade nas análises e menos "preguiça" por parte de quem comenta. Sobis também detalha sua nova rotina com a paternidade e como a presença em casa trouxe uma nova realização com o dinheiro.

— Eu vejo hoje, o ensinamento que o Pedro (filho) me traz, assim, num geral, é que o dinheiro não compensa. Hoje o que eu faço com o meu filho, não tem dinheiro. Hoje eu nego muito dinheiro por ele — afirma.

O papo ainda abordou sua conexão emocional com o Internacional, a experiência de ser um observador nato dentro e fora de campo e como a "alta performance" exige um nível de foco que, segundo ele, muitos jovens jogadores estão perdendo para distrações externas.

