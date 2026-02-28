"Eu nunca pensei em fazer rádio na minha vida”, diz Guerrinha no Potter Entrevista

Um dos jornalistas esportivos mais icônicos do Rio Grande do Sul, com décadas de atuação no rádio e no jornalismo impresso, Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, é o convidado do Potter Entrevista deste sábado (28).

Sua carreira iniciou na crônica de turfe, e ele fez a transição para o comentário de futebol ainda nos anos 1990.

— Eu nunca pensei em fazer rádio na minha vida. Meu pai era radialista, mas eu não gostava de rádio, porque no rádio tu fala uma coisa e morreu, tá morto. O jornal não, o jornal tu escreveu (...). Quando eu fui falar (com Armindo Antônio Ranzolin, ex-diretor da Rádio Gaúcha), ele disse: 'o salário é tanto'. Não me deu chance nenhuma, eu cheguei a gaguejar — lembra.

A entrevista ainda abordou as histórias de bastidores das apostas no Jockey Club, a parceria com figuras como Paulo Sant'Ana e Pedro Ernesto Denardin no Sala de Redação e sua visão sobre a evolução do futebol moderno.

Guerrinha é o entrevistado do programa deste sábado (28). Giovanna Guilhon / @oclube/Divulgação

O criador do perfil Rádio Gaúcha Memes, que têm viralizado nas redes sociais com cortes de lives da Gaúcha, participou brevemente da entrevista.