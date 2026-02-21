"A gaita é a verdade mais antiga que eu tenho na minha vida", diz Luiz Vagino sobre ligação com o instrumento

O gaiteiro e produtor musical Luiz Vagino é o convidado do Potter Entrevista deste sábado (4) na Rádio Gaúcha. Com mais de 40 anos de dedicação ao instrumento, Vagino construiu uma carreira sólida nos bastidores da música gaúcha, atuando como músico de estúdio em centenas de álbuns e acompanhando grandes nomes do nativismo em shows pelo Brasil.

Vagino conta que o instrumento é uma extensão de seu próprio corpo, introduzida na sua vida mesmo antes da alfabetização:

— A gaita é a verdade mais antiga que eu tenho na minha vida. Eu não sabia escrever e já comecei a tocar — destacou.

Músico Luiz Vagino é entrevistado no Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / O Clube / @oclube / Divulgação

Durante a conversa, ele relembra o início de sua trajetória como músico de baile, que descreve como a "série B" do mercado pelas longas jornadas e baixa remuneração. Após a transição para os estúdios, relembra momentos marcantes dos mais de 600 discos e diversos jingles políticos gravados.