Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Atualmente apresenta o programa "Potter Entrevista", que vai ao ar todos os sábados na Rádio Gaúcha. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter.

Potter Entrevista
Opinião

 "Tomamos posse da nossa vida quando paramos para ler um livro, ouvir um disco, conversar com uma pessoa", diz Thedy Corrêa

Vocalista do Nenhum de Nós, músico reflete sobre os 40 anos de carreira, equilíbrio mental e a relação com a tecnologia

