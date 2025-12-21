 "Tomamos posse da nossa vida quando paramos para ler um livro, ouvir um disco, conversar com uma pessoa", diz Thedy Corrêa

Thedy Corrêa é o convidado do "Potter Entrevista". Giovanna Guilhon/O Clube / Divulgação

À frente do Nenhum de Nós há 40 anos, Thedy Corrêa é o convidado desta semana do Potter Entrevista. Com 62 anos de idade e uma trajetória ininterrupta à frente da banda que fundou com amigos de colégio, ele concilia a vida nos palcos com a literatura e a prática diária da meditação, hábito que mantém há duas décadas.

Durante a entrevista ele falou sobre como busca uma rotina saudável e equilibrada em meio ao "caos" do mundo digital. Thedy disse que tenta consumir conteúdos positivos e, com isso, educar os algoritmos das suas redes sociais. Ele também defendeu a necessidade de criar momentos de pausa no cotidiano para retomar o controle do próprio tempo e das escolhas pessoais.

— Ela (rede social) consome a nossa vida, um tempo que nunca mais vai voltar. Aí tu vai ler uma revista, põe um vinil e ouve o disco inteiro, vê a ficha técnica... é uma relação diferente com a música, com a literatura. É nesses momentos que tomamos posse da nossa vida, quando paramos para ler um livro, ouvir um disco, conversar com uma pessoa — disse o músico.

O bate-papo também revisitou a história do hit Camila, Camila, que enfrentou resistência nas rádios de Porto Alegre antes de estourar nacionalmente, e o papel de seu pai em seguir na música, deixando de lado os seis anos de faculdade de engenharia civil. Além disso, o cantor comentou sobre a atual parceria artística com a filha, Stella, e sua amizade com o treinador de futebol Roger Machado.

Confira a entrevista na íntegra