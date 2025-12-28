"Para crescer, eu preciso suportar deixar de pertencer", diz Rossandro Klinjey

Rossandro Klinjey é o convidado do "Potter Entrevista" Giovanna Guilhon/O Clube / Divulgação

Psicólogo clínico com anos de experiência e hoje um dos palestrantes mais requisitados do país, Rossandro Klinjey vive o que chama de "consultório aberto". Nessas andanças, ele observa um comportamento permanente: a dependência da validação dos outros.

— Tudo bem que no começo eu preciso desse pertencimento. Eu preciso que você me valide, me aceite, especialmente na adolescência. Então esse pertencimento é importante para eu me sentir fazendo parte. Mas ele não pode ser a um ponto que eu não seja eu mesmo, minha autenticidade. Em algum momento vai precisar romper com isso. E aí é importante entender que, para crescer, eu preciso suportar deixar de pertencer. Todo crescimento gera perda de pertencimento — destaca Klinjey.

No Potter Entrevista, Rossandro reflete sobre como o smartphone potencializou essa dependência da opinião dos outros, transformando a comparação, antes restrita ao círculo próximo, em uma competição com gente que a pessoa nem conhece direito.

— Antigamente, você se comparava com sua vizinha, com seu primo, agora é com o mundo. É enlouquecedor. Não dá, você não dá conta — pontua.

Rossandro Klinjey ainda falou sobre os desafios da vida moderna, educação dos filhos, culpa parental, relações familiares, masculinidade, casamento e saúde emocional.

Confira a entrevista na íntegra