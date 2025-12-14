"Os primeiros a serem demitidos pela IA serão os médicos que se parecem com robôs", diz J.J. Camargo

JJ Camargo é o convidado do "Potter Entrevista". Giovanna Guilhon/O Clube / Divulgação

O convidado desta semana do Potter Entrevista é o médico e escritor J.J. Camargo. Além da vasta experiência técnica, sendo conhecido por ter realizando o primeiro transplante de pulmão intervivos fora dos Estados Unidos, o médico é conhecido pela visão humanista da profissão e por suas crônicas, trazendo reflexões sobre a relação entre médico e paciente e a importância da empatia no tratamento.

Na conversa, Camargo fez uma análise sobre o impacto da tecnologia na área da saúde, destacando que a humanização é a única forma de sobrevivência do profissional diante da ascensão da inteligência artificial. O cirurgião enfatizou que, enquanto a máquina superará o ser humano no banco de dados e na técnica pura, ela jamais poderá substituir a capacidade de escuta e a compaixão.

— Eu sei quem serão os primeiros (médicos) a serem demitidos pelos robôs: aqueles que por rigidez afetiva mais se parecerem com o robô. Na comparação com a máquina, ele é caro e inútil.

O médico também detalhou a delicadeza necessária para comunicar diagnósticos graves, defendendo a "verdade útil" em vez da "verdade total", que pode ser cruel e "justificar a morte da esperança" de um paciente. Camargo falou ainda sobre os três pilares dos cuidados paliativos, analgésico, oxigênio e perdão, e o poder que o perdão, a reconciliação e a poesia podem ter nos momentos finais da vida de uma pessoa.

Confira a entrevista na íntegra