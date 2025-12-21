"Os gaúchos tornaram a minha vida o sonho que é hoje", diz Rafael Aragão

Rafael Aragão é o convidado do "Potter Entrevista". Giovanna Guilhon/O Clube / Divulgação

Rafael Aragão trabalhou durante 17 anos na indústria, com passagens por empresas como a Ambev e gráficas, antes de se dedicar integralmente à comédia. Natural de Curitiba, o artista de 40 anos é o convidado do Potter Entrevista deste sábado (3).

Ele iniciou a vida profissional aos 11 anos e utiliza as vivências do chão de fábrica como base para os seus textos. Atualmente, além dos shows de stand-up, o paranaense também realiza eventos corporativos.

A conversa abordou a transição de carreira do humorista. Segundo Aragão, a viralização de vídeos sobre a rotina de operário na internet impulsionou a mudança de profissão e a saída definitiva do regime CLT. O convidado explicou ainda como a disciplina adquirida na indústria influencia a sua organização profissional atual.

Leia Mais Como nasce uma piada? Conheça os bastidores do processo criativo do humorista Marcito Castro

Ao comentar a recepção do público no Estado, o humorista destacou a importância das sessões realizadas em Caxias do Sul e Porto Alegre para a sua trajetória:

— Eu sou muito fã do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho. Porque tiveram uma consideração e mudaram a minha vida. Mais do que já tava legal, eles (os gaúchos) tornaram a minha vida o sonho que é hoje.

O humorista também abordou temas como educação financeira, ao revelar que construiu a própria casa com o salário de operário, por meio de economia e planejamento. Além disso, falou sobre a importância de manter a autenticidade para estabelecer uma ligação direta com espectadores.

Confira a entrevista na íntegra