"Qualquer idiota consegue fazer comédia", diz Afonso Padilha

Padilha em entrevista a Luciano Potter. Giovanna Guilhon/OClube / Divulgação

O Potter Entrevista deste sábado (22) recebe o humorista paranaense Afonso Padilha, um dos grandes nomes da comédia stand-up brasileira e integrante do grupo "4 Amigos". Com uma carreira sólida e milhões de seguidores nas redes, Padilha falou abertamente sobre a trajetória no humor, os desafios da profissão e a evolução do cenário da comédia no Brasil.

Na conversa, Padilha compartilhou sua visão sobre o ofício, destacando a importância do trabalho e da persistência para além do talento natural. Ele comparou a dedicação de um comediante com a de atletas de alto nível, como o nadador Michael Phelps, ressaltando que o sucesso é resultado de se expor a fazer e o quanto se dedica à arte.

Aos 36 anos, Afonso Padilha trouxe uma reflexão provocativa sobre o acesso à carreira, dizendo:

— Qualquer idiota consegue fazer comédia.

O comediante usou a frase para levantar a questão do que realmente diferencia um profissional de sucesso e o quanto a sorte e as oportunidades inesperadas são fatores preponderantes para o êxito, muitas vezes mais do que o talento e o esforço sozinho.

O humorista também abordou temas como as ondas do stand-up no país, as diferenças culturais com a comédia americana – mais politizada –, e a influência do ambiente e das referências na formação de um artista.

Confira a entrevista na íntegra: