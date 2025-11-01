"Eu quero quebrar esse negócio de que artista é insuportável", diz Gio Lisboa

Gio Lisboa no programa Potter Entrevista. Giovanna Guilhon/O Clube / Divulgação

O comediante Gio Lisboa é o convidado do programa Potter Entrevista deste sábado (1º). Ao compartilhar sua trajetória e reflexões sobre a comédia, ele relembra o início nos bastidores e a transição para apresentações que valorizam a espontaneidade e a participação da plateia.

Durante a entrevista, Gio Lisboa fala sobre a importância de ser verdadeiro no palco e fora dele, mencionando que a autenticidade é fundamental para criar conexão com o público.

Eu quero quebrar esse negócio de que artista é insuportável. De que artista não respeita. Com a cabeça que tem hoje, sabe? Porque é difícil tu imaginar daqui a dez anos exatamente o que vai estar falando. Mas eu te digo que a minha autoridade vai estar justamente por aquilo que eu prego. Aquilo que eu sou exemplo GIO LISBOA Comediante

Ele relata que, ao longo dos anos, buscou entender onde está seu “fogo” criativo e como a comédia pode ser uma ferramenta para transmitir mensagens e provocar reflexões. Ele aborda temas como espiritualidade, família e o impacto da educação em sua formação pessoal e profissional.

