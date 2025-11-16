"Eu me entrego pra um lugar cinza", diz Jonathan Correa sobre processo criativo após perda do pai

Luciano Potter (E) com Jonathan Correa (D) na gravação do programa Potter Entrevista. Giovanna Guilhon / @OClube/Divulgação

O convidado deste sábado (15) do Potter Entrevista é o músico Jonathan Corrêa, vocalista da banda Reação em Cadeia e ex-integrante do projeto internacional Ego Kill Talent. Com mais de duas décadas de estrada, o artista de Novo Hamburgo construiu uma trajetória que rompeu fronteiras, levando-o a gravar no estúdio do Foo Fighters e a dividir festivais com grupos como Metallica e System of a Down.

Na conversa, Jonathan abriu o coração sobre o momento delicado que vive após a perda do pai, ocorrida no final do ano passado. Ele detalhou como o luto impactou diretamente sua criatividade, descrevendo um processo de composição onde melodias funcionam como chaves para liberar sentimentos, levando-o frequentemente a um estado emocional que ele define como um "lugar cinza" e melancólico.

Ao ser questionado se a música estaria servindo como uma forma de cura imediata, o artista explicou a necessidade de vivenciar a dor para manter a memória viva:

Eu não quero curar ainda. Eu quero chorar. Eu quero sentir. Eu quero ir fundo. Porque é muito louco, é pra perpetuar a vida do meu pai. Porque a partir do momento que eu cessar isso, eu tenho um medo muito grande de esquecer. JONATHAN CORRÊA Músico

O bate-papo também percorreu histórias inusitadas e os desafios da vida na estrada. Jonathan relembrou a experiência de improvisar um churrasco com tijolos no estacionamento do estúdio de Dave Grohl, em Los Angeles, e revelou momentos de extrema dificuldade financeira, quando chegou a se alimentar apenas de pipoca e café preto. Ele ainda detalhou a decisão de sair da Ego Kill Talent para retomar a Reação em Cadeia, buscando estar mais próximo da família e de suas raízes.

