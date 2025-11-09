"A vida desequilibra. A gente tenta equilibrar tudo, mas não dá", diz Alice Bastos Neves

A apresentadora Alice Bastos Neves é a convidada do Potter Entrevista deste sábado (8). Ela fala sobre o tratamento do câncer, os desafios da maternidade e da vida profissional.

— No início, achei que era só justo dividir (o tratamento do câncer) com quem me acompanha. Mas não tinha dimensão do impacto. Uma a cada oito mulheres vai ter câncer de mama. Mulheres começaram a me procurar, famílias também. Hoje, posso orientar, acolher. Cada doença tem nome e sobrenome, cada mulher é única — afirma.

Durante a conversa, Alice refletiu sobre os desafios da maternidade e da vida profissional, especialmente ao embarcar para a cobertura das Olimpíadas de Tóquio, logo após o tratamento. Ela contou como a força da mãe foi decisiva para seguir em frente: “Minha filha, tu vai!”, relembrou.

A jornalista também destacou que cada mulher deve viver sua experiência da forma que se sentir melhor, sem se comparar ou se cobrar por seguir o exemplo de outras.

— A gente vive uma obsessão por equilíbrio: vida pessoal, vida profissional, boa alimentação, exercício físico... Mas e se eu não tiver? E se a vida, neste momento, for uma correria?.

Para Alice, aceitar o desequilíbrio é essencial para viver com mais leveza e empatia.

— Abraçar o desequilíbrio é entender que vai desequilibrar mesmo. Deixa o prato cair. Vai viver a vida.