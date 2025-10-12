"O pensamento é sujo porque é feito das impurezas da vida", diz Chico Bosco

Francisco Bosco, em palestra na Feira do Livro de Caxias do Sul (foto de arquivo). Neimar De Cesero / Agencia RBS

No episódio mais recente do Potter Entrevista, gravado no Instituto Caldeira, o jornalista e filósofo Chico Bosco falou sobre os desafios de ser um intelectual público em tempos de polarização. Ao abordar temas como política, amizade e paternidade, Bosco refletiu sobre o impacto das redes sociais no debate público e sobre como a radicalização das posições políticas tem dificultado o diálogo entre diferentes grupos.

— O pensamento é sujo porque ele é feito das impurezas da vida, ele é repleto de experiência — afirmou o autor, destacando que sua visão de mundo é atravessada por vivências pessoais e familiares.

Bosco também defende a revalorização do indivíduo na política e na vida social. Ele critica a tendência de reduzir pessoas a categorias ideológicas e defende que a amizade só é possível quando enxergamos o outro como sujeito singular. O autor também fala sobre a transformação provocada pela paternidade e o desejo de formar filhos que floresçam individualmente e em comunidade.

Confira a entrevista na íntegra: