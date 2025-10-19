Luciano Potter

Luciano Potter

Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Atualmente apresenta o programa "Potter Entrevista", que vai ao ar todos os sábados na Rádio Gaúcha. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter.

Potter Entrevista
Opinião

Humberto Gessinger fala sobre processo de criação: "Se fosse só pra se expressar, era melhor lançar uma planilha do Excel"

Músico fala sobre criação, rádio, futebol, os limites da imagem na arte e revela uma canção a qual não gostaria mais de tocar

Luciano Potter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS