"Eu treinei o meu robô, que pensa como eu, com os meus valores", diz Tiago Mattos

Tiago Mattos é o entrevistado no episódio 18 do Potter Entrevista.

O empreendedor, autor e professor Tiago Mattos fala ao Potter Entrevista sobre os impactos da inteligência artificial e as transformações que ela traz para o cotidiano e para o mercado de trabalho.

Mattos relata como treinou uma inteligência artificial para atuar como diretor de marketing, gestor financeiro e gestor de pessoas em sua empresa:

Eu treinei o meu robô, que pensa como eu penso, que tem os meus valores, pra ser meu diretor de marketing. Eu peguei os 10 melhores marqueteiros do mundo e treinei ele com o meu conteúdo e com os 10 marqueteiros. E ele é o meu CMO TIAGO MATTOS

Segundo Mattos, a IA supera suas próprias capacidades em diversas áreas. O entrevistado também aborda a chamada “teoria da internet morta”, explicando que o avanço dos robôs autônomos pode colocar em risco toda uma economia baseada em criadores de conteúdo.

Durante o bate-papo, Tiago Mattos ressalta a importância da imaginação como diferencial humano diante da automação crescente. Ele afirma que “imaginação está sendo super desvalorizada” e alerta para o risco de investir tempo e energia em habilidades que logo serão superadas pela inteligência artificial.

Para Mattos, o futuro exige múltiplos planejamentos estratégicos e a capacidade de desapegar das estruturas do presente:

— Não é o presente que define o futuro, é o futuro que define o futuro.

