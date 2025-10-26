Luciano Potter

Luciano Potter

Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Atualmente apresenta o programa "Potter Entrevista", que vai ao ar todos os sábados na Rádio Gaúcha. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter.

Potter Entrevista
Opinião

"Eu treinei o meu robô, que pensa como eu, com os meus valores", diz Tiago Mattos

Empreendedor, autor e professor fala sobre inteligência artificial, imaginação e os desafios do futuro

Luciano Potter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS