"Aqui é a minha zona de conforto", diz Mineirinho sobre skate, após recorde mundial em Porto Alegre

Sandro Dias, o Mineirinho, bateu o recorde mundial de descida com skate após dropar 70 metros no CAFF. William Wendler / @oclube/Divulgação

Em uma conversa no programa "Potter Entrevista", gravado no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, revelou os bastidores de sua preparação e a mentalidade por trás da descida histórica de 70 metros de altura no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre.

O atleta detalhou que o processo que durou anos e envolveu um nível de concentração e treinamento que, segundo ele, nunca havia alcançado em seus 40 anos de carreira, superando inclusive seus seis títulos mundiais. A entrevista mergulha nos aspectos técnicos, nos momentos de medo durante os testes e na forte conexão emocional criada com o público gaúcho.

Confira a entrevista na íntegra

Mineirinho explicou que, para o desafio, sua preparação mental foi o pilar principal, desenvolvendo sozinho mantras e uma rotina de visualização para cada etapa dos treinos.

Ele admitiu ter sentido medo e até desespero em fases iniciais, como ao atingir 70 km/h pela primeira vez em um treino de downhill e ao ter que colidir propositalmente contra um airbag a 50 km/h.

O skatista também contou sobre os detalhes técnicos de seu equipamento, um "Frankenstein", como ele mesmo define, que misturava peças de mega rampa com rodas de downhill, uma combinação improvável que se mostrou ideal para o projeto.

Foi um drop mágico que tocou as pessoas assim como tocou eu, emocionalmente. Foi uma coisa motivacional, até por conta da superação SANDRO DIAS (MINEIRINHO) Skatista

O projeto, que inicialmente estava planejado para 2024, foi adiado devido às enchentes que atingiram o Estado. Mineirinho considera que a decisão de torná-lo um evento aberto ao público —contrariando a ideia original de uma ação secreta, por segurança — acabou sendo fundamental para o sucesso e o significado do feito.

Relembre as descidas