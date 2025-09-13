"Quando tu é tu mesmo, tu consegue te encaixar da tua forma", diz Teteu Severo no "Potter Entrevista"

O convidado desta semana do Potter Entrevista é o humorista gaúcho Teteu Severo. O jovem, que aos 23 anos tem milhões de seguidores nas redes sociais, falou sobre o começo da carreira, no stand-up, e como a produção de vídeos se tornou parte do trabalho. Teteu ainda destacou a identidade que norteia seu trabalho:

— Eu pego o assunto e adapto pro meu jeito, pra minha forma de falar, pra minha forma de fazer humor. E acho que dessa forma também trouxe algo que até hoje se mantém, que é a identidade. E isso aqui é a minha voz. É a minha característica. É o meu jeito. Porque eu acho que teve um momento dentro da internet, principalmente nesse momento ali de 2020, 21, 22, que a gente ficou todo mundo muito quadrado.

— Quem me avisou que eu era um guri de apartamento, não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi minha irmã, foi a própria internet. Eu entrava nos assuntos, de novo, trazendo a minha verdade, falando o que eu sou, a minha visão a partir daquilo dali e, principalmente quando eu fazia vídeos falando sobre o Rio Grande do Sul, a gurizada comentava, "meu, tu é um gurizinho de apartamento, que que tu tá querendo falar tal coisa?" Eu falei, tá, mas peraí, tá todo mundo falando que eu sou um guri de apartamento? Então, eu não vou tentar bater de frente. Eu sou um gurizinho de apartamento mesmo. Eu vou pegar a ideia e vou pra cima. Então, eu acho que a pessoa que quer começar na internet, quem tá assistindo nós, gurizada, sejam vocês mesmos, mano.