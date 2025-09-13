Luciano Potter

Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Trabalha para os veículos do Grupo RBS desde o ano da formatura. Atualmente participa, na rádio Gaúcha, do Timeline e do clássico Sala de Redação. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter. Neste espaço, escreve para você ler e grava vídeos para você assistir sobre temas ligados à comunicação: saber ouvir e prestar atenção no mundo.

"Quando tu é tu mesmo, tu consegue te encaixar da tua forma", diz Teteu Severo no "Potter Entrevista"

Humorista gaúcho, de 23 anos, tem milhões de seguidores nas redes sociais

