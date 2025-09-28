"O que der frio na barriga é o caminho certo", diz Gustavo Mioto sobre processo de composição

O cantor sertanejo Gustavo Mioto é o convidado desta semana do Potter Entrevista. Entre vários temas, ele falou sobre o processo de composição de suas músicas:
— É um negócio impossível de explicar. É meio sentido, mesmo. Quando você faz a métrica fluir ou quando você faz a melodia te tocar, você sente.
E acrescentou:
— O que der frio na barriga é o caminho certo.
Potter questionou Mioto se compor ou cantar algo que ele não vive, pessoalmente, seria mentir para si e para o público.
— Mas até aí, tipo, o Amado Batista também não pegava a secretária. A gente é personagem. É igual a um ator — respondeu o cantor.