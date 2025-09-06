"As palavras fazem parte do meu corpo", diz Jeferson Tenório ao falar de literatura, racismo e redes sociais no "Potter Entrevista"

Neste sábado (6), o Potter Entrevista recebeu o escritor Jeferson Tenório, carioca radicado no Rio Grande do Sul e vencedor do Prêmio Jabuti. Tenório falou sobre seu processo criativo e como a obra O Avesso da Pele transformou não apenas a vida de seus leitores, mas a sua própria.
O autor compartilhou que, embora seus livros sejam ficção, sua escrita é "visceral":
— Eu sou um autor muito visceral com as palavras. As palavras fazem parte do meu corpo.
Tenório ainda falou do racismo que sofre em Porto Alegre, cidade em que escolheu viver:
— O meu amigo José Faleiro que diz: "Cara, em São Paulo, nós somos assaltáveis. Aqui em Porto Alegre, a gente só é o assaltante".
Na conversa, Jeferson Tenório também comentou temas como paternidade — como filho e como pai —, o banimento de seus perfis nas redes sociais, a censura que seu livro sofreu em algumas escolas, a vida em sala de aula e o retorno financeiro do trabalho como escritor.
— Um aluno chegou para mim no segundo ano do Ensino Médio e falou assim: "Professor, o senhor escreveu um livro, né?". Eu: "Escrevi". "O senhor ganhou o Prêmio Jabuti". "Ganhei". "Escreve na Folha de S. Paulo, né?". "É, escrevo, sim, sim". "E por que o senhor sempre veio com o mesmo casaco?". Tipo, querendo dizer que não adianta nada isso que você faz porque você continua pobre e tá sempre com esse casaco aí — contou.
