"As memórias não são em cima de coisas estrondosas", diz El Topador sobre simplicidade do ritual do churrasco

Antônio Costaguta transformou hobby em negócio. Potter Entrevista / Reprodução

Na edição de 20 de Setembro, o Potter Entrevista recebe o mestre parrillero Antônio Costaguta, conhecido como El Topador. Na conversa, Antônio falou sobre suas memórias, a importância do ritual do churrasco e como o fogo vai além da gastronomia, sendo um elemento ancestral e poderoso. Ele relembrou de sua infância em Santana do Livramento e dos avôs, que foram suas principais referências.

A paixão pelo churrasco o levou a observar uma ausência no mercado e a transformar o hobby em negócio. Antes de começar a empresa, no entanto, Antônio foi estudar na Escola Argentina de Parrilleros em Buenos Aires para adquirir conhecimento técnico.

Na conversa, Antônio também refletiu sobre a simplicidade do churrasco, algo que, segundo ele, deve ser mantida, criticando exageros como colocar ouro na carne, por exemplo:

— Nós não acreditamos nisso, porque as nossas memórias não são em cima disso. A minha memória é um espeto. (...) As memórias não são em cima de coisas estrondosas.

Potter Entrevista

O programa vai ao ar todos os sábados, às 20h, na Rádio Gaúcha. O projeto de Luciano Potter busca um espaço de conversa franca com personalidades do Rio Grande do Sul e do país para trocar ideias e arejar a mente.