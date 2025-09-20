Luciano Potter

Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Trabalha para os veículos do Grupo RBS desde o ano da formatura. Atualmente participa, na rádio Gaúcha, do Timeline e do clássico Sala de Redação. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter. Neste espaço, escreve para você ler e grava vídeos para você assistir sobre temas ligados à comunicação: saber ouvir e prestar atenção no mundo.

"As memórias não são em cima de coisas estrondosas", diz El Topador sobre simplicidade do ritual do churrasco

Mestre parrillero foi o convidado do Potter Entrevista no 20 de Setembro

