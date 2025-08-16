Pablo e Verônica, a parceria de pai e filha que vai além das redes: "posso te dizer que começou no dia que ela nasceu"

Potter com Pablo e Verônica. Potter Entrevista / Reprodução

Pablo e Verônica, a duplinha mais simpática, dançarina, feliz e amorosa do Brasil foi até nosso estúdio no Araújo Vianna. Não pra dançar, mas, sim, para contar essa história mágica que acontece com eles.

Um pai, uma filha - uma mãe por trás de tudo, claro - e centenas de milhões de pessoas no mundo conectadas com um pai e uma filha dançando felizes da vida.

O dentista Pablo Beck Puhle e Verônica Formolo Dalla Vecchia Beck Puhle, de 12 anos, dançam e encantam nas redes sociais. Pai e filha de Caxias do Sul, tem nos bastidores, a mãe, Giovana Formolo Dalla Vecchia, cirurgiã-dentista, que dá suporte na produção da dupla.

Nesta edição, a dupla conta como tudo começou, em uma brincadeira em família, durante a pandemia de covid-19, quando o dentista larga o trabalho e passa a se dedicar integralmente à filha, para ter "tempo de qualidade" com a família.

— Eu digo que é de outras encarnações, assim, então é difícil de te explicar, mas isso não começou ali na pandemia, posso te dizer que começou no dia que ela nasceu — disse Pablo.

— Viu Verônica? Ele é completamente apaixonado por ti, desde que tu nem sabia que tu existia — completa Potter.

Veja mais este episódio do Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha, que foi ao ar na noite deste sábado (16):



