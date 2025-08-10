"Eu não escrevo nada quando estou viajando, só vivo, então tenho contato com o meu eu mais verdadeiro": veja Martha Medeiros no "Potter Entrevista"

Martha Medeiros contou a trajetória como escritora. Potter Entrevista / Reprodução

A escritora e colunista de Zero Hora Martha Medeiros foi a sétima entrevistada do programa Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha, que foi ao ar na noite deste sábado (9).

No episódio, gravado em 16 de julho, Martha abre o coração em uma conversa profunda e inspiradora sobre envelhecimento, morte, liberdade, autocuidado e amor.

Veja o programa na íntegra:

Entre histórias pessoais e reflexões, ela fala sobre a importância de viver o momento, transformar desafios em aprendizado e encarar a velhice sem perder a alegria de viver.

Martha compartilha memórias da família, do cuidado com os pais, das relações amorosas e de como o medo da morte a impulsiona a aproveitar intensamente cada instante:

— Eu não levo notebook pra viajar, nunca. Não escrevo nada quando estou viajando. Posso anotar algumas ideias: "isso aqui vai, de repente, render uma crônica". Mas eu não trabalho, eu só vivo. Então, eu tenho contato com o meu eu mais verdadeiro quando estou viajando.

Potter Entrevista

O programa vai ao ar todos os sábados na Rádio Gaúcha. O projeto de Luciano Potter busca um espaço de conversa franca com personalidades do Rio Grande do Sul e do país para trocar ideias e arejar a mente.