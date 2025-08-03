"Eu consigo canalizar através da música esse sentimento que precisa ir pra fora": veja Duca Leindecker no "Potter Entrevista"

Duca levou o violão ao "Potter Entrevista". Potter Entrevista / Reprodução

O músico Duca Leindecker foi o sexto entrevistado do programa Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha, que foi ao ar na noite deste sábado (2).

No episódio mais aprofundado da temporada, gravado em 12 de junho, Luciano Potter conversa com Duca sobre como transformar a perda em poder criativo.

O músico compartilha memórias de infância, o impacto da morte de seu irmão Luciano em 2014, reflexões sobre espiritualidade, tempo, depressão, otimismo e o papel da música como cura.

Entre histórias comoventes e trechos de violão, Duca revela insights dos bastidores de seu novo álbum e pensamentos sobre como viver com propósito em tempos difíceis. Uma conversa sensível, corajosa e inspiradora.

— Eu acho que é uma busca de equilíbrio. E eu consigo, graças a Deus, canalizar através da música esse sentimento que precisa ir pra fora. De alguma forma ele precisa sair, porque é energia. Tudo é energia que não se perde, só se transforma, né? Então, assim, a gente tem que transformar essa energia que a gente recebe, tanto a boa quanto a ruim — conta Duca, sobre como lida com a questão da finitude.

Veja o programa na íntegra:





Potter Entrevista

O programa vai ao ar todos os sábados, às 20h, na Rádio Gaúcha. O projeto de Luciano Potter busca um espaço de conversa franca com personalidades do Rio Grande do Sul e do país para trocar ideias e arejar a mente.