"Estou louco para voltar a Porto Alegre", diz Esteban Tavares no "Potter Entrevista"

O músico Rodrigo Tavares, mais conhecido como Esteban, foi o entrevistado do programa Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha, na noite deste sábado (23).
Em uma conversa franca e direta, o cantor, compositor e multi-instrumentista, que ficou conhecido como baixista da Fresno e tem uma bem-sucedida carreira solo, falou sobre temas como a vida em São Paulo, a admiração pela música argentina e o começo da carreira.
— Estou louco para voltar a Porto Alegre — revelou, citando fatores como o trânsito e a solidão na capital paulista. — O que estou fazendo em São Paulo, cara? Estou há muito tempo com esse pensamento. E não faz mais diferença, acabou a MTV. Faz 12 anos que não faz diferença estar lá ou não (em termos de carreira).
Veja o programa na íntegra:
Entre outros assuntos, Esteban falou sobre a influência da música argentina em seu trabalho, contando que anualmente vai a Córdoba em fevereiro para assistir ao festival Cosquín Rock.
— É sagrado — afirmou — Em dois dias, eu mato minha vontade de muita coisa. Vou descobrindo banda nova, e os artistas argentinos que eu gosto acabam indo lá para fazer show.
