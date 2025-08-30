Luciano Potter

Luciano Potter

Jornalista formado pela PUCRS no começo do século. Trabalha para os veículos do Grupo RBS desde o ano da formatura. Atualmente participa, na rádio Gaúcha, do Timeline e do clássico Sala de Redação. Trabalhou na Atlântida, RBSTV, TVCOM e no jornal Zero Hora. Realizou coberturas de Copas do Mundo, SxSw, TeD Talks e outros eventos nacionais e internacionais. Tem uma vida ativa no Instagram no perfil @lucianopotter. Neste espaço, escreve para você ler e grava vídeos para você assistir sobre temas ligados à comunicação: saber ouvir e prestar atenção no mundo.

Trajetória
Notícia

"Com 16 eu tô empinando pipa; com 19 tô jogando a Copa do Mundo", diz Denilson no programa "Potter Entrevista"

Comentarista falou sobre sua carreira no futebol e a transição para a comunicação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS