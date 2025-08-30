"Com 16 eu tô empinando pipa; com 19 tô jogando a Copa do Mundo", diz Denilson no programa "Potter Entrevista"

Luciano Potter conversou com Denilson no "Potter Entrevista" deste sábado (30). Reprodução / YouTube

O comentarista e ex-jogador Denilson foi o entrevistado do programa Potter Entrevista, da Rádio Gaúcha, na noite deste sábado (30).

Em uma conversa reveladora, "Denilson Show" traçou um panorama de sua trajetória, desde a rápida ascensão no futebol até a consolidada carreira na comunicação.

— Com 16 eu tô empinando pipa. Com 19 eu tô jogando a Copa do Mundo na França — lembrou.

O comentarista destacou a responsabilidade que assumiu, ainda muito jovem, de cuidar da família e contou da conivência atual com os filhos. Sobre a carreira de atleta, falou das lesões e de como decidiu parar.

Veja o programa na íntegra:

