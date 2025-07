"As pessoas não estão mais reconhecendo a sua individualidade", diz Luciana Deretti no programa "Potter Entrevista"

No programa, a autora do livro Invencível: A felicidade como uma escolha inegociável discute a busca pela felicidade no dia a dia, criação de filhos, empreendedorismo, burnout e redes sociais.

Potter Entrevista

O programa vai ao ar todos os sábados, às 20h, na Rádio Gaúcha. O projeto de Luciano Potter busca um espaço de conversa franca com personalidades do Rio Grande do Sul e do país para trocar ideias e arejar a mente.