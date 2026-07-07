Um duelo justo nas quartas de final da Copa do Mundo

Espanha garantiu a vaga em cima de Portugal. Thomas COEX / AFP

A Espanha mereceu passar por Portugal nas oitavas da Copa do Mundo. O gol de Merino, marcado nos acréscimos, foi o prêmio para quem mais buscou a vitória.

A Fúria se mantém na briga pelo título e, se tudo der certo, tem grande chance de encarar a França lá na semifinal. Os franceses, afinal, são favoritos contra Marrocos.

O jogo também marcou a despedida de Cristiano Ronaldo em Mundiais, o sexto na sua vitoriosa carreira. Mas outros protagonistas seguem na Copa em busca da taça. Mbappé e Messi são os principais personagens. Mas ainda há Haaland, Kane e Yamal.

No outro duelo da segunda-feira (6), a justiça foi feita por linhas tortas. Pegou muito mal a anulação do cartão vermelho do atacante Balogun, recebido na partida contra a Bósnia Hezergivina, após pedido de Trump a Fifa. Por isso, ele pôde atuar contra a Bélgica.

Bélgica aplicou goleada nos Estados Unidos. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dentro de campo, contudo, os belgas não tomaram conhecimento e golearam os americanos por 4 a 1. Com isso, acabaram com a discussão sobre os benefícios aos Estados Unidos na Copa. Algumas equipes, como a própria Bélgica e a Noruega, reclamaram da situação.

Vamos combinar que isso mexeu na lisura da competição. Mas, no fim das contas, o efeito prático será zero.

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Palpitão

A Argentina passa pelo Egito. Liderados por Messi, os argentinos ganham por 3 a 0. E na outra partida, fechando as oitavas, a Colômbia passa pela Suíça vencendo por 2 a 0. Teremos um esperado duelo sul-americano pelas quartas de final.

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