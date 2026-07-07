Terra arrasada não será a melhor saída para novo ciclo da Seleção Brasileira

Ancelotti tem contrato com a CBF até 2030. Patricia de Melo Moreira / AFP

De cabeça mais fria, sem caça às bruxas, é preciso começar a projetar o próximo ciclo até a Copa do Mundo de 2030. Terra arrasada não leva a lugar algum.

Carlo Ancelotti tem contrato. Começando um novo trabalho do zero, pode dar uma resposta bem melhor. É o mínimo que se espera de um treinador multicampeão.

Apenas não gostei da postura do italiano após a eliminação para a Noruega. Ele mandou o filho, que é seu assistente, dar a primeira entrevista no campo. Depois, não demonstrou um grande abatimento, o que seria natural. Mas tudo certo. Vida que segue.

Alguns jogadores mais experientes, Neymar, Casemiro, Douglas Santos, Alex Sandro, Fabinho, Alisson, Weverton e Marquinhos, encerram suas histórias na Seleção Brasileira.

Vini Jr. precisa ser a referência para os mais jovens que podem surgir pelo caminho. Em um primeiro momento, o protagonismo precisa ser do craque do Real Madrid. Tem que entregar no Brasil o que faz no clube espanhol.

Bruno Guimarães, apesar do pênalti perdido contra a Noruega quando o placar estava 0 a 0, e Gabriel Magalhães são peças que não podem ser descartadas em um primeiro momento. Estêvão, Rayan e Endrick tem potencial e muito a evoluir.

Raphinha, Matheus Cunha, Martinelli e Luiz Henrique não podem ser nomes abandonados. O importante — como projeto geral do futebol brasileiro — é trabalhar para a formação de jogadores em posições carentes no momento, como as laterais e a articulação do meio-campo. Ou seja, há muito trabalho pela frente para sermos competitivos de novo em alto nível.