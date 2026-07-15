Rivalidade gigante é atração desta quarta na Copa do Mundo

Vitória da Argentina sobre a Inglaterra em 1986 ficou na história dos mundiais. STAFF / AFP

Na partida desta quarta-feira (15) entre Inglaterra e Argentina, em Atlanta, é bem difícil apontar quem passa para a grande decisão no MetLife no domingo (19) contra a Espanha.

A previsão é de um jogo nervoso, temperado com fortes pitadas de rivalidade. Dentro das quatro linhas e na história dos países, até mesmo com uma guerra na década de 1980.

Projeto uma partida decidida no detalhe, sem ter um forte favorito. Os argentinos tem a vantagem de ter à disposição um jogador fora de série. Messi pode ser o ponto de desequilíbrio para os hermanos.