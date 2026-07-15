Rivalidade gigante é atração desta quarta na Copa do Mundo

Na partida desta quarta-feira (15) entre Inglaterra e Argentina, em Atlanta, é bem difícil apontar quem passa para a grande decisão no MetLife no domingo (19) contra a Espanha.
A previsão é de um jogo nervoso, temperado com fortes pitadas de rivalidade. Dentro das quatro linhas e na história dos países, até mesmo com uma guerra na década de 1980.
Projeto uma partida decidida no detalhe, sem ter um forte favorito. Os argentinos tem a vantagem de ter à disposição um jogador fora de série. Messi pode ser o ponto de desequilíbrio para os hermanos.
Já a equipe inglesa aposta na coletividade. O protagonista Kane e o seu fiel escudeiro Bellingham são poderosas cartas na manga do técnico alemão Thomas Tuchel. No palpite aqui, coloco vitória da Inglaterra por 2 a 1. E a eliminação da França afasta a principal seleção favorita para levar a taça.