Quem vai parar a França na Copa do Mundo?

França vem confirmando favoritismo. Angela Weiss / AFP

Não há discussão! O volume de jogo da equipe de Didier Deschamps é incrível. Difícil saber quem vai conseguir segurar o ímpeto da França na Copa do Mundo. A equipe empilha chances de marcar. A intensidade das jogadas mostra que as outras equipes estão muito abaixo em termos de qualidade.

Talvez a Argentina ou a Espanha possam estar nessa prateleira. O Brasil pode fazer frente pela camisa tradicional. Mas a equipe de Carlo Ancelotti joga em uma rotação bem diferente. Assusta a diferença!

Mbappé marcou duas vezes contra a Suécia. Chegou aos seis gols e empatou na artilharia com Messi. Os números do camisa 10 são gigantes. Na história dos Mundiais a disputa com o argentino 19 a 18 gols. Agora os franceses terão o Paraguai pela frente. Não vejo que o time sul-americano possa ser páreo.

Palpitão da Copa

A Inglaterra passa fácil pela República Democrática do Congo: 3 a 0 fora o baile. Senegal surpreende e elimina a Bélgica ganhando por 2 a 1.