Os perigos que o Brasil terá pela frente contra a Noruega

Haaland é o principal destaque da Noruega. Paul Ellis / AFP

A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final. Não será fácil. O grande desafio de Carlo Ancelotti é parar Haaland. Quando a bola chega, ele mete na rede. Foi assim o gol da classificação contra a Costa do Marfim. Mas o goleador não é o único perigo dos europeus.

Ödegaard é um meio-campista de grande qualidade. Sörloth e Nusa são outros destaques que a Seleção Brasileira vai precisar ficar atenta.

Lucas Paquetá teve confirmada uma lesão muscular. Corre risco de não jogar mais na Copa do Mundo. A grande dúvida de Carletto será o substituto.

Danilo Santos pode ser a melhor opção, dando uma sustentação mais defensiva. Outra possibilidade seria a colocação de Martinelli, que ficou com moral pelo gol da vitória sobre o Japão, trocando de função com Matheus Cunha.