O novo caminho que Pezzolano encontrou para remontar o Inter

Tudo indica que Paulo Pezzolano encontrou uma boa ideia de time para repetir. Renan Mattos / Grupo RBS

O empate contra o Flamengo na última quarta-feira (29) deixou o Inter fora da zona do rebaixamento no Brasileirão. Por mais que o resultado não tenha sido o melhor, o fato trouxe um pouco de tranquilidade na parada para direcionar o foco nos dois jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians.

Tudo indica que Paulo Pezzolano encontrou uma boa ideia de time para repetir no confronto de ida no Beira-Rio, sem a escalação dos três zagueiros.

Mais uma vez, depois de perder peças, o treinador uruguaio precisa se reinventar. O reforço no setor de meio-campo parece ser a melhor alternativa. Alan Patrick não pode ficar no banco. A melhor utilização do camisa 10 é deixá-lo em campo até o momento em que tiver fôlego.

Para decidir tudo em Itaquera, é importante o Colorado levar algum tipo de vantagem, por menor que seja. Passar de fase na competição nacional de mata-mata significa colocar nos cofres uma premiação de R$ 4 milhões. É uma grana interessante que não dá para abrir mão.