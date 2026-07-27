O momento sombrio e assustador do Inter

Graves erros individuais decretaram a derrota do Inter para o Athletico-PR. Olhando os gols perdidos pelo adversário, o placar de 2 a 0 na Arena da Baixada ficou barato. No primeiro gol, Juninho ficou pelo caminho. Depois, no segundo tempo, ocorreu uma falha bisonha de Félix Torres ao atrasar uma bola curta para Anthoni. Na real, uma verdadeira assistência para Viveros.
Mas também faltou ao Colorado qualidade para reagir. Desperdiçou as poucas chances criadas. A grande verdade é que o Inter virou uma presa fácil. Qualquer adversário entra em campo como favorito.
Na frente, Alerrandro não resolve. Com a saída de Borré, a alternativa é João Bezerra. Em pouco tempo, o guri fez mais que o camisa 9. Alan Patrick deixou de ser o diferencial.
O futuro é preocupante. Os próximos jogos do Brasileirão são contra Flamengo e Palmeiras. É possível acreditar que o Inter vai somar algum ponto? O futuro é sombrio e assustador.
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