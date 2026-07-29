O fim de uma história que não deu certo no Grêmio

Meia está de saída do Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Willian está fora dos planos do Grêmio. A realidade é que o experiente meia-atacante não deu certo no Tricolor. No momento da contratação, parecia um acerto. Jogador com carreira vitoriosa na Europa e história na Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo sempre é visto como um reforço de peso. Deveria chegar e assumir a titularidade.



O único ponto de questionamento foi com relação a idade. Mas na prática, ele não entregou o que se esperava. Nunca conseguiu ter uma sequência satisfatória como titular absoluto. Faz parte no mundo do futebol uma contratação não dar certo.

Agora vai ser debatida uma forma para a rescisão de contrato com o atleta recebendo o que está estipulado em contrato. Cabe aos dirigentes gremistas tentar uma redução de danos aos cofres, porque terá que ser pago o que é devido ao jogador.

Óbvio que o profissional tem o contrato assinado a seu favor. Como ainda não estourou o número de jogos no Brasileirão, poderá encontrar um lugar em outra equipe ainda nesta temporada. Willian foi uma aposta da gestão anterior capitaneada por Alberto Guerra que também não deu certo.