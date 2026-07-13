O fiel escudeiro que colocou a Inglaterra na semifinal da Copa

Quem colocou a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo foi o Fiel Escudeiro. Todos esperavam que Harry Kane fosse decidir a parada contra a Noruega. Mas foi Bellingham o autor dos dois gols que colocaram os ingleses na semifinal da Copa.
A grande decepção da partida em Miami ficou por conta de Haaland. O centroavante que mandou o Brasil para casa mais cedo pouco produziu neste sábado (11).
A grande verdade é que quando a bola não chega, o gigante fica alijado da partida. Surpreendeu a sua substituição no intervalo do primeiro para o segundo tempo da prorrogação.
A alegação foi o cansaço físico. Mas esse tipo de atleta joga até com uma perna. Pode definir tudo em um lance, em uma área restrita do gramado.
No final das contas, passou a melhor equipe. A seleção com chances de voltar a ganhar um Mundial depois de 60 anos. A Inglaterra não teve uma atuação brilhante, mas foi eficiente na hora decisiva. Quando precisou pesar a camiseta, a Noruega sentiu o golpe. Vale como aprendizado.
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