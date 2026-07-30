O empate que deixou dois sentimentos para o Inter

Vitinho abriu o placar para o Inter ainda no primeiro tempo da partida. Ricardo Duarte / SC Internacional

O jogo no Beira-Rio teve dois tempos distintos na noite desta quarta-feira (29). Na primeira etapa, o Inter abriu o marcador com um belo gol de Vitinho e conseguiu dominar o badalado Flamengo.

O técnico Paulo Pezzolano arriscou e acertou em abandonar o esquema de três zagueiros. Promoveu a estreia de Matheus Cunha na meta e a volta de Alan Patrick. Enquanto teve fôlego, o camisa 10 deu boa resposta. Mais uma vez, o argentino Villagra se destacou no meio-campo. O volante é de uma regularidade impressionante.

No segundo tempo, mudou o cenário da partida. O Flamengo ficou com a bola o tempo inteiro. Rondando a área do Inter, mesmo sem fazer grande pressão.

Acabou buscando o empate a partir de um erro de Alan Patrick, que perdeu a bola na origem da jogada. O gol marcado por Samuel Lino igualou o placar.

O ponto somado contra uma das forças do Brasileirão deixou o Colorado fora da zona do rebaixamento. Só que o fato de ter estado grande parte da partida em vantagem, o resultado igual ficou com um gosto amargo. Só que antes da partida, o empate não era um resultado para se lamentar.