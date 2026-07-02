O dilema que Ancelotti tem no Brasil

Carlo Ancelotti começa a preparar o time que enfrenta a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo no domingo (5). O grande dilema do treinador italiano é encontrar o substituto de Lucas Paquetá. Fica a questão: é hora de reforçar o meio-campo ou arriscar mais no ataque?
A Noruega trabalha bem a bola e tem um definidor de alto calibre. Em hipótese alguma, a bola pode chegar para Haaland. Se isso acontecer, pode ser fatal. Por isso, a escalação de Danilo Santos – jogador do Botafogo – parece ser a melhor escolha.
Mas pensando com a cabeça de Ancelotti, é bem provável a colocação de Gabriel Martinelli, alternando de função com Matheus Cunha. Começar com o Endrick é a possibilidade menos provável. Deixa a equipe mais vulnerável defensivamente. Com certeza, será o jogo mais difícil para a Seleção Brasileira no Mundial.
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