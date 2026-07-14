O confronto com cara de final antecipada da Copa do Mundo

Seleção de Didier Deschamps aparece como favorita. Saeed Khan / AFP

França e Espanha é aquele confronto esperado por todos na Copa do Mundo. Muito se fala até em ser uma final antecipada. Até agora, o campo mostra que a seleção francesa vem jogando o melhor futebol.

Mbappé comanda a tropa, que tem como destaques Dembélé - jogando mais pela direita - e Olise, um verdadeiro motorzinho, fazendo o time jogar. Um futebol vertical e intenso. Em cada jogada de ataque, fica a clara impressão de que vai surgir uma chance de gol. A zaga, com Upamecano e Saliba, é uma das melhores da atualidade. Em resumo, um timaço comandado por Didier Deschamps.

Já a Espanha vem de uma caminhada irregular. Esperava mais. Lamine Yamal, voltando de lesão, ainda não conseguiu ser o protagonista. A grande aposta espanhola é crescer no coletivo. Pode ser o grande trunfo da equipe de Luis De La Fuente.