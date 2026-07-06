Haaland trucidou a geração mais fracassada da história do futebol do Brasil. Técnica e mentalmente, a Seleção Brasileira não chega aos pés das equipes que vão brigar pelo título da Copa do Mundo.
Mais uma vez, somos eliminados por um time europeu de segunda prateleira. Imaginem como seria um embate com França e Espanha? Melhor, não.
É o fim do ciclo triste de muitos jogadores, que não podem mais ser cogitados para vestir a gloriosa camisa amarela. Cito Alisson, Danilo, Casemiro, Marquinhos e Neymar. Todos podem ser muito bons nos seus clubes. Mas na Seleção Brasileira são muito menores.
A bola puniu com grande rigor. Perder pênalti em Copa é pecado capital. E Bruno Guimarães conseguiu desperdiçar uma chance que acabou custando muito caro. O atacante Haaland é um dos melhores do mundo. Não desperdiça chances. Ao contrário do que o Brasil fez. Por que Vini Jr. não bateu a penalidade?
Nos primeiros minutos, a Noruega teve um gol anulado. Impedimento. Os noruegueses tiveram mais posse de bola e a Seleção Brasileira chegou com mais perigo. Pelo menos duas chances de abrir o marcador pararam no goleirão adversário.
Muito cedo na etapa final, Vini Jr. fez grande jogada e pifou Endrick — que perdeu na cara do gol. O castigo viria a galope. Depois Rayan em duas oportunidades parou em Nyland.
Antes da parada para hidratação, Neymar e Danilo Souza foram as trocas para renovar o fôlego do Brasil. Deixar o camisa 9 liberado é outro erro gigante. De novo, o hexa foi adiado.
Óbvio, que Carlo Ancelotti não conseguiu fazer o time jogar mais. Também tem culpa na eliminação. E foi constrangedora a ausência dele para a entrevista pós-jogo no gramado para a Fifa.
Palpitão da Copa
No duelo entre vizinhos, a Espanha passa por Portugal. Placar de 3 a 1. Será a despedida de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo.
No outro duelo, o time dos Estados Unidos passa pela Bélgica. Jogo ajustado com o placar em 2 a 1. Os donos da casa encaram os espanhóis.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar