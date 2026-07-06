Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Queda
Opinião

Haaland trucidou a geração mais fracassada da história do futebol do Brasil

Seleção Brasileira foi eliminada pela Noruega com dois gols do fenômeno norueguês

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Luciano Périco

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