Grêmio tenta a virada na Sul-Americana de olho na Copa do Brasil

Villasanti tem presença quase certa na partida contra o Bolívar. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A prioridade do Grêmio nos próximos dias precisa ser os confrontos contra o Mirassol pela Copa do Brasil. O fato principal é a alta premiação para quem passa de fase na competição nacional de mata-mata. Não para desperdiçar R$ 4 milhões.

Mesmo assim, Luís Castro não pode colocar um time muito descaracterizado para pegar o Bolívar pela Sul-Americana. É uma competição onde o Tricolor pode beliscar algo.

O adversário joga por um empate. O Tricolor terá que fazer dois gols de diferença para passar nos 90 minutos. Vamos combinar que não é uma tarefa tão complicada eliminar o time boliviano, que demonstra pouca qualidade longe da altitude.

A ausência de Carlos Vinícius, cumprindo o segundo jogo de suspensão, é uma dor de cabeça gigante para Luís Castro. Importante destacar a presença de Villasanti para ganhar ritmo de competição. Marlon e Tetê devem ficar no banco e serem utilizados em caso de emergência.