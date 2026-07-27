Estreante salvou o Grêmio de Luís Castro da derrota para o Fluminense

Caito marcou gol de empate para o Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio de Luís Castro joga pouco futebol. Há muito tempo. Diria que desde o Gauchão. É nítido que os três setores da equipe não se conectam. A bola quase não chega no goleador Carlos Vinicius.

Dizendo a verdade de forma clara, é um trabalho fraquíssimo do treinador. Pode fazer mais com o elenco disponível. E a direção gremista apenas observa passivamente a falta de evolução. Confiam cegamente em um comando técnico que não consegue mostrar resultado de campo.

O pênalti absurdo cometido por Kannemann — agindo como um atleta juvenil e metendo a mão na bola dentro da área — é o retrato de um time sem rumo. O argentino teve a grandeza de assumir a culpa na saída de campo. Mas o gol do estreante Diego Caito salvou o Grêmio de mais uma dura derrota. Talvez até nem merecesse perder.

Então, pelo cenário, foi um ponto conquistado. Fábio até evitou uma virada. Mas o calvário gremista no Brasileirão parece não ter fim.

O risco de queda está no horizonte. Apenas um ponto a frente da zona do rebaixamento. Uma boa notícia da Arena foi a volta de Marlon, recuperado da grave lesão que sofreu em março.