Espanha colocou a França na guilhotina e está na final da Copa do Mundo

O 14 de Julho é a data máxima da França, marco da Revolução Francesa e de seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o dia em 2026 jamais será esquecido pela dura queda na Copa do Mundo. O time de Didier Deschamps foi engolido pela Espanha, absoluta durante os 90 minutos em Dallas.



As grandes individualidades francesas não se encontraram em campo. Olise, que foi substituído, e Dembelé fizeram as piores atuações no Mundial. Mbappé foi neutralizado pela marcação espanhola. O 1 a 0 saiu através de um pênalti bobo cometido por Digne, convertido por Oyarzabal. Na etapa final, o segundo gol, marcado por Pedro Porro, foi o golpe de misericórdia.