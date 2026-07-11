Espanha chega na semi da Copa com protagonista improvável

Mikel Merino marcou o segundo gol da Espanha contra a Bélgica nesta sexta-feira (10). Paul Ellis / AFP

Como se imaginava, a Espanha está na semifinal da Copa do Mundo. Só que teve muito mais dificuldade do que se esperava para eliminar a Bélgica. Até agora no Mundial, os espanhóis ainda não tinham sofrido gol.

A produção da equipe de Luis De La Fuente frustrou quem esperava um futebol de toque de bola e intensidade.

Lamine Yamal não desiquilibrou. Se jogar parecido contra a França, em jogo com cara de final antecipada, não será páreo para o time de Mbappé, Dembélé, Olise e toda a tropa.

De novo, assim como foi no confronto com Portugal nas oitavas de final, o protagonista improvável foi o volante Merino, do Arsenal.

A queda belga passou pela lesão de Courtois. O substituto, o reserva Senne Lammens, falhou feio no gol da classificação da Fúria.

Mais uma vez, a Bélgica fica pelo caminho. Talvez merecesse um destino melhor pelo que fez nos 90 minutos. Só que em Copa do Mundo, o mínimo erro pode ser fatal.

Dor brasileira

Vini Jr. se manifestou nas redes sociais após a eliminação para a Noruega. Angela Weiss / AFP

Depois de quase uma semana, o atacante Vini Jr se manifestou nas redes sociais sobre a eliminação da Seleção Brasileira da Copa para a Noruega.

Após refletir, o atacante do Real Madrid falou que a sensação de frustração era absurda. Óbvio, que todo mundo perdeu. Mas Vini Jr falhou quando deveria ser o grande protagonista do Brasil.

Muito vai se discutir que ele deveria ter batido o pênalti perdido por Bruno Guimarães. Mas vida que segue. No próximo ciclo, o camisa 7 sabe que tudo tem que começar por ele.

Palpitão da Copa

A lógica é dizer que a Inglaterra vai passar pela Noruega. Vou no sentido contrário.

Acreditando em Haaland, arrisco que os noruegueses vencem os ingleses por 3 a 2. Na outra partida das oitavas, apesar dos sustos, a Argentina é favoritaça para derrotar a Suíça e chegar entre as quatro melhores seleções. O placar? 3 a 0.